В Германии священники подвергли сексуальному насилию более 3,6 тысяч детей - СМИ

В Германии в период с 1946 по 2014 год больше 3,6 тысяч детей подверглись сексуальному насилию со стороны представителей католического духовенства.

Об этом сообщает газета Der Spiegel со ссылкой на отчет, подготовленный Гисенским, Гейдельбергским университетами и университетом Мангейма по поручению Конференции германских епископов.

Для исследования было изучено более 38 тысяч личных дел и документов в 27 немецких епархиях. В ходе работы исследователи обнаружили около 3 677 случаев сексуального насилия, совершенных представителями духовенства по всей Германии за период с 1946 по 2014 год. Подозреваемыми проходят 1670 священнослужителей.

Указывается, что жертвами сексуального насилия были в основном мальчики, в подавляющем большинстве случаев они были младше 13 лет. Каждый шестой случай связан с изнасилованием, в трех из четырех случаев жертва и преступник знали друг друга через церковь.

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Напомним, что новое расследование, проведенное в США, обнаружило, что в шести католических епархиях штата Пенсильвания тысяча детей стали жертвами надругательств со стороны как минимум 300 представителей духовенства начиная с 1947 года. В докладе указано, что их действия покрывались церковной верхушкой.

После обнародования этой информации Папа Римский Франциск написал беспрецедентное письмо, в котором перед католиками всего мира признал факт сексуального насилия в отношении несовершеннолетних со стороны служителей церкви.