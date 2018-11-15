15 ноября 2018, четверг

В Германии судят мужчину, который подсыпал яд в еду своих коллег

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Мужчина тайком подкладывал яд в сэндвичи своих коллег.
Фото: congerdesign via Pixabay

Мужчина тайком подкладывал яд в сэндвичи своих коллег.

В Германии начался судебный процесс против 57-летнего мужчины, который в течение нескольких лет отравлял еду своих коллег.

Как передает AP, мужчина, чье имя не называется в соответствии с правилами конфиденциальности, обвиняется в покушении на убийство и в причинении телесных повреждений. 

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По данным стороны обвинения, он подкладывал токсичные вещества в еду своих коллег, включая ацетат свинца и ртуть. Отравления имели местно по меньшей мере с 2015 по 2018 год. Его разоблачили в мае этого года, после того как камеры видеонаблюдения засняли, как он добавил подозрительный порошок в сэндвич коллеги.

Прокуроры считают, что основным мотивом отравлений было желание подозреваемого наблюдать за ухудшением физического здоровья коллег.

В результате действия 57-летнего сотрудника один человек впал в кому из-за повреждения головного мозга, еще один получил серьезные нарушения работы почек.

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