В Германии судят 94-летнего бывшего охранника концлагеря Штуттгоф

В городе Мюнстер на западе Германии инициировали судебный процесс против 94-летнего немца, подозреваемого в причастности к убийствам сотен человек в нацистском концентрационном лагере Штуттгоф во время Второй мировой войны.

Как передает Reuters, подозреваемый, имя которого не раскрывается, отрицает выдвинутые обвинения. 94-летний мужчина предстанет перед судом для несовершеннолетних, так как во время совершения предполагаемых преступлений ему было меньше 21 года.

Бывший охранник СС, военизированного формирования нацистской партии Адольфа Гитлера, обвиняется в том, что он знал об убийствах сотен человек во время трехлетней службы в концлагере Штуттгоф около польского города Гданьск.

Слушания по делу должны начаться 6 ноября. Заседания будут длиться не больше двух часов в день из-за плохого состояния здоровья подозреваемого.

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Нацисты создали концлагерь Штуттгоф в 1939 году. В период с 1942 по 1945 год в концлагере убили десятки тысяч узников. По оценкам, в лагере убили или погибли от 63 000 до 65 000 заключенных. Их убивали в газовых камерах, вводили смертельную инъекцию в область сердца или они умирали в результате экстремальных условий труда, голода или холода. В концлагере узников использовали для медицинских экспериментов, а также производили мыло из человеческих тел.