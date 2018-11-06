В Германии судят 94-летнего бывшего охранника концлагеря

В Германии окружной суд Мюнстера начал процесс против бывшего охранника СС в концлагере Штуттгоф.

Об этом сообщает Spiegel Online.

Прокуратура Дортмунда обвиняет 94-летнего мужчину в пособничестве нескольким сотням убийств.

Ответчик был охранником в концлагере около Данцига (сегодня Гданьск) с июня 1942 по сентябрь 1944 года. Согласно с информацией прокуратуры, он не только мог видеть убийства, но и создавать условия для их совершения.

Истцами по делу стали 11 человек, проживающие в Израиле и США. Они требуют, чтобы подсудимый выступил в суде с показаниями.

Рассмотрением дела занимается судебная палата по делам несовершеннолетних, поскольку подсудимому на момент совершения преступления не было 21 года.