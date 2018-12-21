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В Германии суд отказался судить 95-летнего экс-охранника концлагеря

Сегодня, 18:48
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Мужчина признал, что был членом СС

Фото: pixabay.com

В Германии суд отказался судить 95-летнего мужчину, служившего охранником в нацистском концентрационном лагере Маутхаузен, сообщает АР.

По словам судьи, нет достаточно оснований для обвинения в соучастии в убийстве.

Федеральный суд Берлина заявил, что прокуроры обжаловали данное решение.

Подозреваемому предъявили обвинения в том, что он служил охранником СС в лагере в Австрии в период с октября 1944 года по май 1945 года, когда в Маутхаузене было убито более 36 тысяч человек. Его не обвиняют в конкретных убийствах, но, по мнению прокуроров,  в качестве охранника он помогал функционированию лагеря.

Суд поставил под сомнение шансы доказать, что подозреваемый находился в Маутхаузене.

Мужчина признает, что был членом СС, но говорит, что никогда не ступал на территорию лагеря - хотя некоторое время служил охранником на заводе по производству оружия в Линце.

Отметим, что это не единственный суд над бывшим охранником концлагеря. В Германии окружной суд Мюнстера начал процесс против бывшего охранника СС в концлагере Штуттгоф. Прокуратура Дортмунда обвиняет 94-летнего мужчину в пособничестве нескольким сотням убийств.

Теги:   Суд Концлагерь Германия

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