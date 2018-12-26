В Германии столкнулись два конных рождественских экипажа, пострадали 18 детей Сегодня, 10:17 115 Цей матеріал також доступний українською Двоих человек госпитализировали

Во время празднования Рождества на юге Германии столкнулись два конных экипажа.

Как сообщает AP, один из рождественских конных экипажей остановился перед железнодорожным переездом. В этот момент в него врезался другой прогулочный экипаж. В каждом из экипажей находилось по десять человек.

В результате столкновения пострадали 18 детей, они получили легкие и средние травмы.

Одного мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу вертолетом. Серьезные травмы также получил водитель одного из экипажей.