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В Германии столкнулись два конных рождественских экипажа, пострадали 18 детей

Сегодня, 10:17
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Двоих человек госпитализировали

Во время празднования Рождества на юге Германии столкнулись два конных экипажа.

Как сообщает AP, один из рождественских конных экипажей остановился перед железнодорожным переездом. В этот момент в него врезался другой прогулочный экипаж. В каждом из экипажей находилось по десять человек.

В результате столкновения пострадали 18 детей, они получили легкие и средние травмы.

Одного мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу вертолетом. Серьезные травмы также получил водитель одного из экипажей.

Теги:   Травмы Рождество Германия

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