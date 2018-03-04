В Германии социал-демократы определились с кандидатами на должности министров

Олаф Штольц рассказал, что от СДПГ министрами станут три женщины и три мужчины

В новой "большой коалиции" министрами от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) станут три женщины и три мужчины.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя партии Олаф Шольц, сообщает DW.

Имена будущих министров от СДПГ пока не называются, в ближайшие дни руководство социал-демократов будет обсуждать этот вопрос.

Ранее стало известно, что Социал-демократическая партия проголосовала за создание "большой коалиции" с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) под руководством канцлера Ангелы Меркель.

Таким образом, в Германии не осталось препятствий для формирования правительственной коалиции.