В Германии социал-демократы определились с кандидатами на должности министров

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Олаф Штольц рассказал, что от СДПГ министрами станут три женщины и три мужчины

Олаф Штольц рассказал, что от СДПГ министрами станут три женщины и три мужчины

В новой "большой коалиции" министрами от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) станут три женщины и три мужчины.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя партии Олаф Шольц, сообщает DW.

Имена будущих министров от СДПГ пока не называются, в ближайшие дни руководство социал-демократов будет обсуждать этот вопрос.

Ранее стало известно, что Социал-демократическая партия проголосовала за создание "большой коалиции" с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) под руководством канцлера Ангелы Меркель.

Таким образом, в Германии не осталось препятствий для формирования правительственной коалиции.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове