В Германии с конца мая введут первые ограничения на въезд дизельных машин

Новые правила должны вступить в силу с 31 мая текущего года

В Гамбурге в конце мая первым среди немецких городов вводят ограничения на въезд автомобилей с дизельными двигателями, сообщает DW со ссылкой на городское ведомство по вопросам окружающей среды.

Запрет на въезд коснется всех легковых автомобилей с дизельным двигателем, не имеющих экологического стандарта Евро-6, и всех грузовиков без IV стандарта.

Согласно сообщению, для старых дизельных легковых и грузовых автомобилей закрыт участок длиной 580 м. На нем установлены соответствующие предупреждения и дорожные знаки. На другом участке, длиной 1,6 км, запрещен проезд только грузовым автомобилям, не выполняющим норму выхлопа.

Под запрет на проезд по первому участку подпадут почти 170 тыс. зарегистрированных в Гамбурге легковых авто, не отвечающих современным нормам.

Как отмечается, ограничения не действуют для людей, живущих на данном участке, и их гостей, автомобилей технических и спасательных служб, а также такси.

Новые правила должны вступить в силу с 31 мая текущего года. Всего планируется выставить 49 запрещающих знаков и 55 знаков, которые будут предупреждать водителей автомобилей с дизельным двигателями о необходимости выбрать другой маршрут.

Напомним, в феврале Высший немецкий суд постановил, что города страны могут запретить использование дизельных транспортных средств в интересах экологии.