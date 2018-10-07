В Германии решили осушить озеро, чтобы раскрыть убийство 25-летней давности

На осушение может уйти от двух до пяти дней

В Германии близ коммуны Шваневеде в земле Нижняя Саксония следователи приступили к осушению озера Титьензе, чтобы найти останки молодой женщины из Бремена, бесследно пропавшей 25 лет назад.

Об этом сообщает DW.

В убийстве женщины подозревают ее сожителя, который все обвинения в свой адрес отрицает. По версии следствия, он мог пойти на преступление, поскольку женщина угрожала оставить его и забрать с собой их маленького сына.

Спустя год после исчезновения женщины рыбаки извлекли из озера пакет с ее личными вещами и обручальным кольцом. Водолазам обнаружить останки не удалось, их погружения были затруднены из-за очень плохой видимости на глубине.

Тогда в суде Бремена приняли решение попробовать найти орудие преступления, а, возможно, и сами останки, откачав около 20 тыс. кубических метров воды в протекающую неподалеку реку Везер. На осушение может уйти от двух до пяти дней. Рыб из озера обещают выпустить в находящийся неподалеку пруд.

Что планируется делать с водоемом после завершения всех следственных мероприятий, не уточняется.

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