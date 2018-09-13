В Германии разгорелся скандал из-за заявлений главы контрразведки относительно ксенофобских нападений

В Германии руководителя немецкого Федерального ведомства по охране конституции Ханса-Георга Маасена требуют отправить в отставку из-за его заявлений о событиях в городе Хемниц.

Как передает DW, руководитель немецкой контрразведки заявил, что не располагает информацией об "облавах" на мигрантов в Хемнице, где состоялись массовые столкновения из-за убийства местного жителя, несмотря на видео с преследованием мигрантов. Эти слова вызвали резкую критику в ФРГ.

Кроме того, в его адрес прозвучали обвинения в том, что он якобы незаконно передал конфиденциальную информацию депутату Бундестага от правопопулистской партии Альтернатива для Германии.

В связи со скандалом вокруг Маасена руководители партий, входящих в Большую коалицию, провели экстренное заседание. По информации представителя МВД, лидеры ХДС, ХСС и СДПГ договорились, что решение относительно дальнейшего пребывания Маасена в должности будет принято во вторник, 18 сентября.

По словам генерального секретаря СДПГ Ларса Клингбайля, для "руководства СДПГ вполне понятно, что Маасен должен уйти с должности".

Напомним, в ночь на 26 августа в городе Хемниц, что на востоке Германии, 35-летний немец погиб в результате драки, в которой участвовали до 10 человек разных национальностей. Кроме того, два человека получили ранения различной степени тяжести и находятся в больнице.

После этого в городе прошли волнения и беспорядки, в результате столкновений пострадали по меньшей мере 11 человек. В акциях протеста взяли участие как ультраправые, так и простые жители Хемница, считающие, что полиция умалчивает о преступлениях мигрантов.