В Германии разгорелся скандал из-за раздачи в Бремене разрешений для беженцев

По данным СМИ, чиновница раздавала разрешения для беженцев из этноса эзиды

Не менее 1200 ходатайств о предоставлении убежища были удовлетворены без правовых оснований департаментом Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев Германии (BAMF) в городе Бремен.

Руководителя земельного управления этого агентства прокуратура подозревает в злоупотреблении властью и взяточничестве.

Об этом пишет DW.

На данном этапе официальные ведомства кратко сообщают о деталях коррупционного скандала, однако факт расследования подтвердил в том числе и пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, речь идет о "значительных подозрениях" в отношении одного из федеральных руководителей BAMF.

В то же время немецкие издания сообщают, что коррупционных случаев могло быть и больше. По данным СМИ, чиновница причастна к выдаче около 2000 случаев на протяжении 2013-2017 годов. Лишь 98 ходатайств были в компетенции отделения в Бремене, большинство искателей убежища были в основном не из Бремена, а из Нижней Саксонии и Северного Рейна - Вестфалии. Предварительно, этнической группой, которая без проблем получала разрешения на жительство, было сообщество езидов.

Среди фигурантов расследования оказались также и подчиненные бременской руководительницы. Речь идет о еще трех юристах и переводчике.

В федеральном МВД страны добавили, что подозреваемая временно отстранена от исполнения обязанностей.

Напомним, статистическое ведомство Евросоюза Eurostat сообщает, что в течение 2017 ЕС предоставил статус беженца 538 тысячам человек. Германия является лидером среди стран-членов ЕС, по количеству принятых беженцев. Недавно глава Союза немецких городов и общин Герд Ландсберг посоветовал властям небольших населенных пунктов Германии при необходимости отказываться от приема беженцев. В то же время власти Венгрии построили свою предвыборную агитацию на запугивании соотечественников наплывом этой категории мигрантов.