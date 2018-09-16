В Германии прошли массовые акции против правых экстремистов, есть пострадавший

Митинг против ксенофобии в Кельне

В ряде городов Германии тысячи активистов митинговали против правых экстремистов. Об этом сообщает DW.

В частности, акции прошли в Кельне, Дортмунде и Гельзенкирхене.

На демонстрация под девизом Кельн заявляет о своей позиции присутствовало, по разным оценкам, от 7 до 12 тысяч протестующих. Участники митинга выступили за гуманную политику в отношении беженцев, против расизма и сегрегации.

Wir sagen Danke für diesen gelungenen Tag und diese unglaubliche Anteilnahme. Rund 12.000 Menschen waren heute für ein vielfältiges und offenes Köln auf den Straßen. Aufnehmen. Hierbleiben. Solidarität. Köln zeigt Haltung. Danke Köln!#koelnzeigthaltung #wirsindmehr #solidarität pic.twitter.com/u3IH8PT3WZ — koelnzeigthaltung (@koelnhaltung) 16 сентября 2018 г.

Одним из требований было прекратить депортацию мигрантов из Кельна и федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия.

Отмечается, что акцию поддержали представители более 120 инициатив, организаций, партий, благотворительных фондов, евангелической и католической церквей.

В Гельзенкирхене в ходе протестного марша против ксенофобии пострадал 65-летний мужчина, который получил удар бутылкой в голову.

По информации издания, в Гельзенкирхене также проходили контрдемонстрации, в которых участвовали около 350 человек.

Danke an alle Beteiligten, egal wo ihr heute in Gelsenkirchen die antifaschistische Fahne hochgehalten habt! #ge1609 #fcknzs pic.twitter.com/frDJ0bvLBo — nonazisge (@nonazisge) 16 сентября 2018 г.