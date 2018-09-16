16 сентября 2018, воскресенье

В Германии прошли массовые акции против правых экстремистов, есть пострадавший

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Митинг против ксенофобии в Кельне

Митинг против ксенофобии в Кельне

В ряде городов Германии тысячи активистов митинговали против правых экстремистов. Об этом сообщает DW.

В частности, акции прошли в Кельне, Дортмунде и Гельзенкирхене.

На демонстрация под девизом Кельн заявляет о своей позиции присутствовало, по разным оценкам, от 7 до 12 тысяч протестующих. Участники митинга выступили за гуманную политику в отношении беженцев, против расизма и сегрегации.

Одним из требований было прекратить депортацию мигрантов из Кельна и федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия.

Отмечается, что акцию поддержали представители более 120 инициатив, организаций, партий, благотворительных фондов, евангелической и католической церквей.

В Гельзенкирхене в ходе протестного марша против ксенофобии пострадал 65-летний мужчина, который получил удар бутылкой в голову.

По информации издания, в Гельзенкирхене также проходили контрдемонстрации, в которых участвовали около 350 человек.

 

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