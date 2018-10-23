В Германии пожарные умышленно устраивали поджоги, чтоб их тушить

В немецком городе Нойс сотрудники пожарной службы умышленно устроили серию пожаров, так как хотели что-то потушить.
Об этом пишет DW.
В целом трое молодых волонтеров местной пожарной службы совершили 13 поджогов в период между октябрем 2017 года и январем 2018 года.
В незаконных действиях признался один из подозреваемых через своего адвоката.
По его словам, мотивом было "стремление тушить пожары" из-за нехватки пожаров в городе. Двое адвокатов других подозреваемых озвучили примерно такие же мотивации своих клиентов.
Подозреваемые, которым от 20 до 23 лет, поджигали транспортные средства и дома.
Действия злоумышленников нанесли ущерб почти в один миллион евро. Подсудимым грозит крупный штраф и заключение.
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