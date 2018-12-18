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В Германии посадили в тюрьму мужчину, продавшего оружие для “отстрела мигрантов”

Сегодня, 20:34
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Мужчина продавал оружие, которое, по его словам, "пригодное для отстрела искателей убежища"

В Германии суд федеральной земли Берлин приговорил мужчину к двум годам и десяти месяцам заключения за несанкционированную продажу оружия, которое он рекламировал как "пригодное для отстрела искателей убежища", сообщает AP.

35-летний Марио Р. был приговорен к двум годам и десяти месяцам лишения свободы, а также у него конфисковали почти 100 000 евро.

В суде сообщили, что обвиняемый продавал оружие онлайн из Венгрии с мая по ноябрь 2016 года. Выстрелы с оружия производились только резиновыми пулями, а само оно было разрешено на территории Венгрии, но требовало специального разрешения в Германии.

Суд заявил, что обвиняемый использовал антимигрантские настроения в Германии "особенно коварным образом".

Теги:   Суд Мигранты Германия

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