В Германии полиция открыла дела против 400 активистов, протестующих против вырубки леса

Протесты против вырубки Гамбахського леса в Германии продолжаются уже несколько недель

В западногерманской земле Северный Рейн-Вестфалия полиция открыла дела против 400 экологических активистов движения Ende Gelände, которые выступают против развития угольной энергетической отрасли и вырубки Гамбахського леса.

Как передает DW, экологов обвиняют в нарушении общественного порядка, сообщила полиция города Ахен.

Ранее 250 активистов пытались проникнуть на угольную шахту в индена. Кроме того, на шахте в Гамбаху 18 активистов продолжают удерживать захваченный экскаватор.

Как отмечается, в протестных акциях в субботу, 27 октября, приняли участие около 6,5 тыс человек.

Около четырех тысяч активистов заняли путь, по которому концерн RWE отправляет уголь из шахты Гамба к Нидерауссему, Фриммерсдорфу и Нофрату. По данным полиции, на путях находились около двух тысяч активистов. Через демонстрацию пришлось временно перекрыть движение по автобану А4 на участке между Дюреном и Керпена.

Nach einem Tag Parl. Beobachtung der Aktionen #EndeGelaende frage ich mich, wo waren eigentlich wieder einmal @ArminLaschet & @hreul ? Seit Monaten eskalieren sie den Konflikt um die #Braunkohle auf dem Rücken der Polizei, im #HambacherForst waren beide aber noch nie #HambiBleibt pic.twitter.com/8PSFJ4yALi - Oliver Krischer (@Oliver_Krischer) 27 октября 2018 г.

На следующей неделе Ende Gelände планирует продолжить протесты против вырубки леса.

Протесты против вырубки Гамбахського леса в Германии продолжаются уже несколько недель. Лес должен был быть частично построенный для добычи бурого угля энергетическим концерном RWE. Однако защитники окружающей среды называют Гамбахский лес едва ли не последним реликтовым лесом Центральной Европы и выступают против планов RWE вырубать вековые деревья.

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