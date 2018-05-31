31 мая 2018, четверг

В Германии полицейская застрелила пассажира поезда, который с ножом напал на попутчика

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Нападение произошло в городе Фленбург

Нападение произошло в городе Фленбург

В немецком городе Фленсбург произошел конфликт между пассажирами поезда, следовавшего из Кельна в Гамбург.

Один из пассажиров во время ссоры с попутчиком достал нож и ранил его, передает Bild.

После начала конфликта пассажиры вызвали полицейскую, которую нападавший также ранил.

Во время конфликта мужчина с ножом был застрелен.

Поезд совершил остановку в городе Фленсбург. На месте происшествия работают оперативники.

Напомним, 13 мая во Львове участник ДТП нанес сотруднице патрульной полиции ножевые ранения.

 

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