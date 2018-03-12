В Германии отреагировали на серию нападений на турецкие мечети

Турецко-исламский союз религиозных учреждений в Германии потребовал усилить охрану мечетей и быстро расследовать случаи нападения на них, пишет DW.

В соответствующем заявлении говорится, что за последние два месяца на мечети совершили 18 атак.

В полиции Германии заявили, что речь может идти о нападении по политическим мотивам.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы в Германии был зафиксирован ряд нападений на турецкие мечети. Накануне ночью в Берлине трое неизвестных разбили окно в турецкой мечети в районе Райникендорф и устроили там пожар. Правоохранителям не удалось задержать злоумышленников. Одно из помещений мечети полностью выгорело.

В январе-феврале этого года в различных регионах Германии были зафиксированы несколько нападений на религиозные общины, входящие в Турецко-исламский союз религиозных учреждений в Германии.

Мечети были расписаны антитурецкими лозунгами с изображением перечеркнутого флага Турции. Эти нападения могут быть связаны с ведущейся Турцией военной операцией против курдов в Северной Сирии "Оливковая ветвь".