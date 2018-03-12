В Германии отреагировали на серию нападений на турецкие мечети

Турецко-исламский союз религиозных учреждений в Германии потребовал усилить охрану мечетей и быстро расследовать случаи нападения на них, пишет DW.
В соответствующем заявлении говорится, что за последние два месяца на мечети совершили 18 атак.
В полиции Германии заявили, что речь может идти о нападении по политическим мотивам.
Ранее сообщалось, что в последние месяцы в Германии был зафиксирован ряд нападений на турецкие мечети. Накануне ночью в Берлине трое неизвестных разбили окно в турецкой мечети в районе Райникендорф и устроили там пожар. Правоохранителям не удалось задержать злоумышленников. Одно из помещений мечети полностью выгорело.
В январе-феврале этого года в различных регионах Германии были зафиксированы несколько нападений на религиозные общины, входящие в Турецко-исламский союз религиозных учреждений в Германии.
Мечети были расписаны антитурецкими лозунгами с изображением перечеркнутого флага Турции. Эти нападения могут быть связаны с ведущейся Турцией военной операцией против курдов в Северной Сирии "Оливковая ветвь".
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