В Германии отменили престижную музыкальную премию из-за скандала с антисемитским рэпом

В Германии прекратила свое существование престижная музыкальная премия Echo из-за вручения награды рэперам, которых обвинили в антисемитизме.

В заявлении организаторов мероприятия говорится, что они не хотят видеть музыкальную премию как платформу для антисемитизма.

В заявлении также отмечается, что уже невозможно исправить то, что случилось на вручении премии Echo в этом году.

Как сообщает DW, скандал вокруг премии Echo разгорелся еще накануне торжественной церемонии из-за трека рэперов Феликса Блуме, известного под псевдонимом Kollegah, и его напарника Фарида Банга под названием 0815. В нем есть такая строчка: "Я более стройный, чем заключенный Освенцима".

Их альбом Молодой, брутальный и красивый - 3 (Jung, brutal und gutaussehend 3) не только был допущен к Echo, но даже признан самым успешным альбомом 2018 года.

Из-за скандала ряд известных музыкантов вернули врученные им премии Echo.

Звукозаписывающая компания BMG, которая выпустила скандальный альбом и уже заключила договор с Kollegah и его напарником Farid Bang на запись нового альбома, заявила, что приостанавливает сотрудничество с рэперами - пока на время, для того, чтобы обсудить позиции обеих сторон.