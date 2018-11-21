В Германии открыли дело против лидера ультраправых из-за финансирования партии

В Германии прокуроры начали расследование касательно сопредседателя ультраправой Альтернативы для Германии Алисы Вейдель.
Об этом сообщает Reuters.
Дело ведется по подозрению в нарушении правил пожертвований партии.
Вейдель обвинили в получении заведомо незаконного пожертвования на сумму около 130 тыс. евро от швейцарской фармацевтической фирмы между июлем и сентябрем 2017 года.
Согласно немецкому законодательству, сокрытие источника полученных политической партией средств грозит лишением свободы сроком до трех лет.
Законом также запрещается финансирование немецких политических партий гражданами и организациями стран, не являющихся членами ЕС, а Швейцария не является членом блока.
Вейдель имеет депутатский иммунитет, поэтому прокурорам пришлось сначала известить ее и голову нижней палаты Бундестага перед началом расследования.
Сама же Вейдель признала, что ее партия "сделала ошибки в обращении с пожертвованиями на выборах", и отметила, что все деньги были возвращены швейцарской фирме.
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