В Германии открыли дело против лидера ультраправых из-за финансирования партии

В Германии прокуроры начали расследование касательно сопредседателя ультраправой Альтернативы для Германии Алисы Вейдель.

Об этом сообщает Reuters.

Дело ведется по подозрению в нарушении правил пожертвований партии.

Вейдель обвинили в получении заведомо незаконного пожертвования на сумму около 130 тыс. евро от швейцарской фармацевтической фирмы между июлем и сентябрем 2017 года.

Согласно немецкому законодательству, сокрытие источника полученных политической партией средств грозит лишением свободы сроком до трех лет.

Законом также запрещается финансирование немецких политических партий гражданами и организациями стран, не являющихся членами ЕС, а Швейцария не является членом блока.

Вейдель имеет депутатский иммунитет, поэтому прокурорам пришлось сначала известить ее и голову нижней палаты Бундестага перед началом расследования.

Сама же Вейдель признала, что ее партия "сделала ошибки в обращении с пожертвованиями на выборах", и отметила, что все деньги были возвращены швейцарской фирме.