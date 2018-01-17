В Германии 96-летнему бухгалтеру Освемцима отказали в помиловании

Немецкая прокуратура отказала в помиловании 96-летнему бухгалтеру нацистского концентрационного лагеря Освемцим Оскару Гренингу.

Как сообщает DW, ранее он был приговорен к четырем годам лишения свободы, однако после этого его защита подала апелляцию, ссылаясь на плохое здоровье подсудимого.

Впрочем, Верховный суд Германии отклонил данное прошение, и Гренинг решил добиться амнистии.

И хотя прокуратура немецкого города Люнебурга ему в этом отказала, бывший бухгалтер концлагеря имеет право обжаловать данное решение.

"Если его состояние здоровья изменится, он может в любой момент подать новое ходатайство о помиловании", - отметила в ведомстве.

Гренинг служил в Освенциме в период с 1942 по 1944 годы.

Хотя он и не принимал непосредственного участия в массовых казнях, а занимался финансами и распоряжался ценными вещами депортированных евреев, в 2015 году суд признал его причастным к убийству более 300 тысяч человек.

Отметим, что ранее по делу Гренинга уже проводилось расследование, однако в 1985 году оно было прекращено из-за отсутствия доказательств. Приговор 2015 года был основан на результатах доследственной проверки Центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. В 2014 году им были инициированы обыски в домах бывших эсэсовцев по всей стране.