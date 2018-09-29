29 сентября 2018, суббота

В Германии неизвестный напал с ножом на прохожих, есть раненые

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Полиция задержала преступника
Фото: swp.de

Полиция задержала преступника

В немецком городе Равенсбург неизвестный напал с ножом на прохожих, ранения получили три человека, сообщает пресс-служба городской полиции.

Как сообщается, в результате нападения, ранения получили трое человек, из которых двое выходцев из Сирии и один гражданин Германии. Всех их госпитализировали. Один человек находится в критическом состоянии.

Полиция задержала преступника, им оказался 19-летний беженец из Афганистана. Его мотивы пока неизвестны.

 

 

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