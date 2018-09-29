В Германии неизвестный напал с ножом на прохожих, есть раненые

В немецком городе Равенсбург неизвестный напал с ножом на прохожих, ранения получили три человека, сообщает пресс-служба городской полиции.

Как сообщается, в результате нападения, ранения получили трое человек, из которых двое выходцев из Сирии и один гражданин Германии. Всех их госпитализировали. Один человек находится в критическом состоянии.

Messerstecher von Ravensburg, wie man schwer erkennt, und wie konnte es anders sein, ein Flüchtling mit Islam im Schädel. pic.twitter.com/0OpaNaMjf2 — ⚖️ FCK MRKL ⚖️ (@FahrerUrbex) 28 сентября 2018 г.

Полиция задержала преступника, им оказался 19-летний беженец из Афганистана. Его мотивы пока неизвестны.

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