В Германии не удалось завершить в запланированные сроки переговоры о создании коалиции

В Германии представители политических сил, которые договариваются о формировании новой правительственной коалиции, не смогли завершить переговоры в запланированные сроки: до 4 февраля.

Как сообщает DW, лидеры ХДС/ХСС и СДПГ не достигли согласия относительно пунктов о рынке труда и сфере здравоохранения.

"Сегодня у нас был очень конструктивный день, и мы договорились по многим пунктам", - заявил генеральный секретарь СДПГ Ларс Клинґбайль.

Впрочем, по его словам, участники переговоров осознали, что многие вопросы все еще надо обсудить подробнее.

"Поэтому мы вместе решили, что не будем проводить переговоры ночь, и вместо продолжим наши переговоры и дискуссии подробно и сфокусировано завтра с 10 утра", - отметил он.

Переговоры по Большой коалиции стартовали 26 января. Канцлер Ангела Меркель тогда оптимистично оценила перспективу договориться о создании нового правительства.

По итогам выборов 2017 положение Ангелы Меркель пошатнулось, поскольку союз ХДС/ХСС потерял поддержку большинства своих избирателей и был вынужден начать коалиционные переговоры со Свободной демократической партией и партией Зеленых. СДПГ тогда отказалась тогда вступать в новую большую коалицию с ХДС/ХСС.

27 ноября ХДС Меркель согласилась на большую коалицию с Социал-демократической партией для завершения политического кризиса, который начался после провала переговоров с Свободными демократами и Зелеными. В свою очередь социал-демократы также согласились начать переговоры с консерваторами по формированию новой "большой коалиции".

В случае дальнейшего промедления с формированием коалиции Германии грозят новые парламентские выборы.