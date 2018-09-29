В Германии напавшего на прохожих афганца поместили в психиатрическую клинику

Гражданин Афганистана, который ранил ножом трех человек в немецком городе Равенсбург, был направлен в психиатрическую больницу. Об этом сообщает DW.
Соответствующее решение судья принял после запроса прокуратуры Равенсбурга.
Эксперт, который был привлечен к расследованию, установил, что 21-летний нападавший страдает от психического заболевания.
По информации немецких правоохранителей, ранее мужчина неоднократно проходил лечение в стационаре психиатрической клиники.
Отмечается, что заболевание, которым страдает мужчина, является причиной существенного снижения вменяемости или ее полного отсутствия.
Напомним, 28 сентября в немецком городе Равенсбург беженец из Афганистана напал с ножом на прохожих, ранения получили три человека – двое выходцев из Сирии и один гражданин Германии.
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