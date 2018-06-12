В Германии начался суд над украинцем, который на фуре врезался в полицейскую машину

В Германии начался суд над гражданином Украины, который 27 декабря 2017 года на грузовике осуществил смертельный наезд на полицейский автомобиль.

Как сообщает DW, в результате ДТП на автобане А61 в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия погибла 23-летняя сотрудница полиции, еще двое полицейских получили тяжелые травмы.

Согласно медицинской экспертизе, в крови 49-летнего украинца Валерия Ю. обнаружили недопустимо высокое содержание алкоголя - около 2,6 промилле.

По словам его адвоката, дальнобойщик накануне принял много обезболивающих лекарств из-за боли в бедрах. Однако таблетки не утолили боль. После этого его подзащитный вместе с коллегой-россиянином выпил водки и тот же день сел за руль. Смертельное ДТП произошло сразу после выезда с площадки для грузовиков.

Следствие установило, что грузовик врезался в автомобиль со скоростью 71 километр в час. Водитель не остановился, в результате чего грузовик протащил полицейское авто еще около 200 метров.

Сам подсудимый заявляет, что ничего не помнит об аварии.

За совершение смертельного ДТП украинцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в ночь на 28 декабря 2017 года на автодороге вблизи немецкого города Фирзен грузовик с украинскими номерами врезался в полицейский автомобиль.