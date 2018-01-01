В Германии началась забастовка на железной дороге: остановились почти все поезда Сегодня, 09:35 196 Цей матеріал також доступний українською Из-за забастовки по всей Германии приостановлено движение поездов дальнего следования

В Германии утром 10 декабря начались предупредительные забастовки железнодорожников, организованные Профсоюзом работников железной дороги и транспорта EVG.

Как сообщает DW, компания Deutsche Bahn приостановила движение поездов дальнего следования по всей стране.

Deutsche Bahn предупредила пассажиров о серьезных перебоях в графике движения поездов и рекомендовала им, по возможности, перенести поездки на вторник. Купленные билеты будут действительными.

Пассажирам, которые едут с пересадками, в течение 10 и 11 декабря будет позволено пересаживаться на любые удобные для них поезда без доплаты.

Из многих регионов Германии сообщается о масштабных перебоях в работе регионального железнодорожного транспорта. В частности, из Нюрнберга отменены все пригородные поезда в направлении Вюрцбурга, Мюнхена и Берлина.

Наиболее сильно от забастовки страдает юго-западная часть Германии. Работа главного вокзала Карлсруэ полностью остановлена. В Берлине с раннего утра не ходят пригородные электрички. По всей Германии также отмечаются перебои в движении грузового железнодорожного транспорта.

Профсоюз EVG объявил предупредительную забастовку после провала тарифных переговоров с Deutsche Bahn. EVG не доволен тем, что ему не удалось добиться требуемого повышения зарплаты для 160 тысяч своих членов.

В свою очередь Deutsche Bahn раскритиковала забастовку как абсолютно ненужную, поскольку, по мнению компании, тарифные переговоры шли успешно.