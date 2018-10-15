15 октября 2018, понедельник

В Германии на железнодорожном вокзале задержали заложников

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Полиция перекрыла часть железнодорожной станции
Twitter/MichaelTrtzsch1

Полиция перекрыла часть железнодорожной станции

В Германии на железнодорожном вокзале в Кельне неизвестный задержал заложников. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что заложников захватили в аптеке на территории вокзала. Неизвестно, сколько человек находятся в заложниках и кто они.

На данный момент полиция перекрыла часть железнодорожной станции, движение поездов задерживается.

По словам полицейских, на месте происшествия есть признаки задымления.

Как сообщают местные издания, все началось с ссоры между мужчиной и женщиной. Также сообщается о стрельбе, однако полиция данные не подтвердила.

Правоохранители призывают местных жителей избегать района железнодорожного вокзала.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове