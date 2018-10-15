В Германии на железнодорожном вокзале задержали заложников

В Германии на железнодорожном вокзале в Кельне неизвестный задержал заложников. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что заложников захватили в аптеке на территории вокзала. Неизвестно, сколько человек находятся в заложниках и кто они.
На данный момент полиция перекрыла часть железнодорожной станции, движение поездов задерживается.
По словам полицейских, на месте происшествия есть признаки задымления.
Как сообщают местные издания, все началось с ссоры между мужчиной и женщиной. Также сообщается о стрельбе, однако полиция данные не подтвердила.
Правоохранители призывают местных жителей избегать района железнодорожного вокзала.
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