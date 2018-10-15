В Германии на железнодорожном вокзале задержали заложников

В Германии на железнодорожном вокзале в Кельне неизвестный задержал заложников. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что заложников захватили в аптеке на территории вокзала. Неизвестно, сколько человек находятся в заложниках и кто они.

На данный момент полиция перекрыла часть железнодорожной станции, движение поездов задерживается.

По словам полицейских, на месте происшествия есть признаки задымления.

Как сообщают местные издания, все началось с ссоры между мужчиной и женщиной. Также сообщается о стрельбе, однако полиция данные не подтвердила.

Правоохранители призывают местных жителей избегать района железнодорожного вокзала.