В Германии на ходу загорелся пассажирский поезд

Никто из людей в результате происшествия не пострадал

В немецкой земле Рейнланд-Пфальц во время движения загорелся пассажирский поезд.

Как сообщает N-TV, во время инцидента в нем находились более 500 человек. Все они были вовремя эвакуированы, никто не пострадал.

В результате происшествия один из вагонов поезда был практически полностью уничтожен огнем.

Причины возгорания пока не установлены.