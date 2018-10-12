12 октября 2018, пятница

В Германии на ходу загорелся пассажирский поезд

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Никто из людей в результате происшествия не пострадал
Скриншот

Никто из людей в результате происшествия не пострадал

В немецкой земле Рейнланд-Пфальц во время движения загорелся пассажирский поезд.

Как сообщает N-TV, во время инцидента в нем находились более 500 человек. Все они были вовремя эвакуированы, никто не пострадал.

В результате происшествия один из вагонов поезда был практически полностью уничтожен огнем.

Причины возгорания пока не установлены.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове