В Германии на ходу загорелся пассажирский поезд

В немецкой земле Рейнланд-Пфальц во время движения загорелся пассажирский поезд.
Как сообщает N-TV, во время инцидента в нем находились более 500 человек. Все они были вовремя эвакуированы, никто не пострадал.
В результате происшествия один из вагонов поезда был практически полностью уничтожен огнем.
Причины возгорания пока не установлены.
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