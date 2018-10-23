В Германии мужчину, отравившего детское питание, приговорили к 12,5 годам тюрьмы

К 12,5 годам лишения свободы был приговорен в Германии 54-летний мужчина, оставивший отравленное детское питание на полках супермаркетов.

Об этом пишет Stimme.de.

Мужчину приговорили по обвинению в попытке убийства и попытке вымогательства под угрозой силы.

Злоумышленник оставил пять баночек с детским питанием на полках супермаркетов в Фридрихсхафене, что на Боденском озере, и требовал от компаний-производителей заплатить ему 11,75 млн евро за информацию об их расположении.

По словам прокурора, доза токсина в каждой баночке была бы достаточной, чтобы убить ребенка. Данного факта было достаточно для признания обвиняемого виновным в пяти покушениях на убийство.

Прокурор признался, что избежать отравления детей удалось благодаря не только интенсивной работе полиции, но и "большой порции удачи, если честно".

Обвиняемый в качестве токсина использовал этиленгликоль, который часто встречается в смесях с антифризом.

По словам злоумышленника, у него было диагностировано расстройство личности, он потреблял большое количество алкоголя и обезболивающих. Однако в заключении врачей был признан вменяемым.