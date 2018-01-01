В Германии мигранты устроили беспорядки, которые закончились столкновениями с полицией Сегодня, 17:52 74 Цей матеріал також доступний українською В результате столкновений пострадал один человек

В Германии, в городе Бамберг произошли столкновения между полицейскими и жителями местного центра для мигрантов, сообщает Die Welt.

Беспорядки начались ночью, когда группа мигрантов напала на охрану центра, а затем забаррикадировалась в здании. Ближе к утру сотрудники центра вызвали полицию. На место прибыли около сотни правоохранителей.

Жители центра начали забрасывать камнями полицейских, которые окружили здание.

Когда в одном из помещений центра начался пожар, его жители были вынуждены выйти наружу. Правоохранители задержали девять граждан Эритреи.

Пожарные, прибывшие на место, потушили пожар, а медики оказали помощь пострадавшим от дыма. В результате, повреждения получил один из полицейских.

Что стало причиной конфликта пока не сообщается.