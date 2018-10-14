В Германии легкомоторный самолет при посадке сбил насмерть группу зрителей

В федеральной земле Гессен три человека погибли в результате несчастного случая с легкомоторным спортивным самолетом.
Об этом сообщает DW.
Самолет неправильно шел на посадку в аэродроме Вассеркуппе и сел со второй попытки. Во время посадки доехал до края полосы и пробил защитный барьер, у которого стояла группа людей.
Самолет сбил насмерть двух женщин и 10-летнего ребенка. Все трое погибли на месте. Еще восемь человек получили травмы.
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