27 ноября 2018, вторник

Россиянин, напавший на автобус ФК Боруссия, отсидит 14 лет в немецкой тюрьме

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Прокурор требовал для обвиняемого пожизненное заключение

Прокурор требовал для обвиняемого пожизненное заключение

В Германии к 14 годам тюремного заключения приговорили обвиняемого в нападении на командный автобус футбольного клуба Боруссия Дортмунд.

Об этом сообщает AFP.

Обвиняемым является 29-летний гражданин Германии, российского происхождения Сергей Венергольд. 11 апреля 2017 он остановился в том же отеле, что и команда, которая вечером отправлялась на матч Лиги чемпионов.

Злоумышленник спрятал в ограде у входа в отель три взрывных устройства, в каждом из которых был килограмм смеси перекиси водорода и около 65 металлических болтов размером с сигарету.

В результате взрыва пострадали два человека: игрок Боруссии Бартра, а также сотрудник полиции, сопровождавший автобус.

Венергольд оставил на месте взрывов письмо с террористическими мотивами ИГИЛ, таким образом вызвав первоначальные подозрения о возможной атаке джихадистов.

Следствию удалось установить, что он расчитывал получить финансовую выгоду от атаки, надеясь на падение рыночной стоимости клуба.

По словам прокуроров, Венергольд купил опционы и контракты на сумму около 26 тысяч евро - по сути ставка на падение курса акций клуба - и надеялся получить полмиллиона евро.

Венергольд был арестован через десять дней после атаки. Он признал свою вину и раскаялся.

Суд признал обвиняемого виновным по 28 пунктам обвинения в покушении на убийство. Прокурор во время судебного процесса требовал пожизненного лишения свободы.

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