В Германии из-за авиабомбы времен Второй мировой войны эвакуировали 26 тысяч человек

К проведению операции было привлечено более тысячи специалистов

В немецком городе Падерборн в связи с операцией по обезвреживанию авиационной бомбы времен Второй мировой войны весом в 1,8 тонны эвакуировали около 26 тысяч жителей. Об этом сообщает DW.

На время разминирования в городе была ограждена территория радиусом 1,5 км. Под эвакуацию попали две больницы, несколько домов престарелых, университет и часть исторического центра. Это самая масштабная эвакуация жителей города за все послевоенное время.

Еще в двух больницах людям пришлось переместиться на безопасную территорию. При эвакуации погиб пожилой пациент одной из больниц, страдающий от тяжелого заболевания.

К проведению операции было привлечено более тысячи сотрудников пожарной службы, полиции и других специалистов. Как сообщает полиция Падерборна, были задействованы сотни правоохранителей – в том числе из соседних городов Бохум и Мюнстер.

Бомбу весом в 1,8 тонны обнаружила в саду своего дома семья, проживающая в центре Падеборна. Бомба, начиненная 1,5 тонной взрывчатки, располагалась на глубине 80 см от поверхности земли.