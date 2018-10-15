15 октября 2018, понедельник

В Германии досрочно освободили первого осужденного по делу о терактах 11 сентября

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Мунир аль-Мотасадек

Мунир аль-Мотасадек

В Германии досрочно вышел на свободу первый осужденный по делу о терактах 11 сентября 2001 в США Мунира аль-Мотасадека. Об этом сообщает DW.

В 2007 году после серии судебных процессов и доказательства факта связей мужчины с немецким подразделением террористической группировки Аль-Каида, осуществившей теракты в США, аль-Мотасадек был приговорен к 15-ти годам лишения свободы.

На данный момент до официального окончания тюремного срока осталось три месяца.

Отмечается, что сразу после освобождения мужчина будет депортирован в Марокко. Въезд в Германию ему запретили сроком на 45 лет – до 2064 года.

Мунир аль-Мотасадек отбывал наказание за поддержку пилотов-смертников после их отбытия в США для подготовки к совершению терактов. Он, в частности, улаживал их личные и финансовые дела и таким образом скрывал их отсутствие в Германии. Аль-Мотасадек также подтвердил, что проходил подготовку в одном из тренировочных лагерей Аль-Каиды в Афганистане.

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Напомним, 11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре самолета и направили их на нью-йоркские башни-близнецы и Пентагон. Пассажиры четвертого самолета вступили в противостояние с боевиками, в результате чего самолет разбился над Пенсильванией. Минимум 2977 человек погибли.

По официальной версии, организатором серии терактов стала террористическая организация Аль-Каида.

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