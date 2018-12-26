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В Германии девятилетний ребенок вызвал полицию: ему не понравились новогодние подарки

Сегодня, 21:13
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Цей матеріал також доступний українською

Фото: pixabay.com

Ребенку не понравились подарки, которые он нашел под елкой

В немецком городе Цетель девятилетний ребенок вызвал полицию, так как ему не понравились новогодние подарки, сообщает телеканал NDR.

Сотрудники полиции, которые прибыли по вызову, увидели, что полученные ребенком подарки не совпадают со списком того, что он хотел получить на Рождество.

Чтобы успокоить ребенка, правоохранители вынуждены были сказать ему, что Санта Клаус в виду своего преклонного возраста, видимо, перепутал подарки.

Теги:   Подарки Полиция Германия

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