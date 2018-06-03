В Германии депутата раскритиковали за слова о незначительной роли нацистов

Александр Гауланд: Гитлер и нацисты всего лишь птичье дерьмо в тысячелетней успешной истории Германии

На лидера немецкой правой партии Альтернатива для Германии Александра Гауланда обрушился шквал критики за то, что он назвал незначительным эпизодом для истории страны Адольфа Гитлера и период правления Национал-социалистической партии.

Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine.

В субботу, 2 июня, во время заседания молодежной организации под эгидой его партии в Тюрингии Гауланд заявил: "Гитлер и нацисты всего лишь птичье дерьмо в тысячелетней успешной истории Германии".

Он сказал, что Германия несет ответственность за 12 лет правления национал-социалистов.

"Да, мы несем ответственность за 12 лет", - сказал Гауланд. Он отметил, что это лишь часть немецкой истории.

"У нас славная история - и, дорогие друзья, продолжалась дольше, чем проклятые 12 лет", - сказал Гауланд.

Вице-президент Международного комитета Освенцима Кристоф Хеубнер назвал слова Гауланда отвратительными.

Председатель партии Христианский демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что 50 млн человек погибли в результате Холокоста и мировой войны, а для Альтернативы для Германии и Гауланда это просто "птичье дерьмо".

Лидер Социалистической партии Гарии Ларс Клингбейл сказал, что слова Глауланда в отношении национал-социализма "пугающе тривиальны".

"Позор, что такой тип людей заседает в бундестаге", - сказал он.

Вице-президент СДПГ Ральф Штегнет призвал выгнать из бундестага лидера Альтернативы для Германии. Кроме того, он назвал его "подстрекателем худшего рода".

Альтернатива для Германии - это правоконсервативная и евроскептическая политическая партия.