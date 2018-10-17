В Германии депутата могут исключить из партии из-за фото возле вина с Гитлером на этикетке

Депутат от "Альтернативы для Германии" Джессика Бисманн может быть исключена из партии из-за старых фото на фоне вина с Адольфом Гитлером на этикетке.

Об этом пишет The Local.

Фотографии депутата давно были опубликованы в социальной сети MySpace, а недавно их снова нашли в интернете.

На снимках изображена Бисманн, позирующая на фоне кухни, где на полках можно увидеть бутылки с вином с Адольфом Гитлером на этикетках.

Из-за фото в "Альтернативе для Германии" открыли дело против Бисманн и будут решать, нужно ли ее исключать из партии.

По информации СМИ, Бисманн сожалеет, что эти фото были сделаны и утверждает, что не видела бутылок на заднем фоне, когда фотографировалась.

По ее словам, фото были сделаны не в ее доме, а в доме тогдашнего друга, который живет в пригороде восточногерманского города Хемниц. Также Бисманн утверждает, что с этим человеком больше не поддерживает контакты.

Ach fuck. Ich dachte die Sache wird nicht mehr größer und die afd Frau fliegt einfach aus der Partei, then suddenly a wild @janboehm appears. pic.twitter.com/L8e8JeYshg — Chevalier Charles-Henri Sanson de Longval ????️???? (@politikundliebe) 17 октября 2018 г.

Вино с Адольфом Гитлером на этикетке называют Führerwein. Его запрещено свободно продавать на территории Германии. Однако, напиток можно заказать в других странах и по почте доставить в ФРГ. Иметь такое вино дома разрешено, но публично его показывать - нет.