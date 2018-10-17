17 октября 2018, среда

В Германии депутата могут исключить из партии из-за фото возле вина с Гитлером на этикетке

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Бутылки вина с изображением Гитлера (иллюстративное фото)

Бутылки вина с изображением Гитлера (иллюстративное фото)

Депутат от "Альтернативы для Германии" Джессика Бисманн может быть исключена из партии из-за старых фото на фоне вина с Адольфом Гитлером на этикетке.

Об этом пишет The Local.

Фотографии депутата давно были опубликованы в социальной сети MySpace, а недавно их снова нашли в интернете.

На снимках изображена Бисманн, позирующая на фоне кухни, где на полках можно увидеть бутылки с вином с Адольфом Гитлером на этикетках.

Из-за фото в "Альтернативе для Германии" открыли дело против Бисманн и будут решать, нужно ли ее исключать из партии.

По информации СМИ, Бисманн сожалеет, что эти фото были сделаны и утверждает, что не видела бутылок на заднем фоне, когда фотографировалась.

По ее словам, фото были сделаны не в ее доме, а в доме тогдашнего друга, который живет в пригороде восточногерманского города Хемниц. Также Бисманн утверждает, что с этим человеком больше не поддерживает контакты.

Вино с Адольфом Гитлером на этикетке называют Führerwein. Его запрещено свободно продавать на территории Германии. Однако, напиток можно заказать в других странах и по почте доставить в ФРГ. Иметь такое вино дома разрешено, но публично его показывать - нет.

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! Уже завтра, 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове