В Германии чиновника уволили за поздравления Гитлера с днем ​​рождения

Суд решил, что увольнение госслужащего, который поздравил Адольфа Гитлера, было законным

В Германии государственный служащий и бывший военный Бундесвера был уволен с должности за то, что поздравил с днем ​​рождения Адольфа Гитлера у себя в Facebook.

Административный суд в федеральной земле Гессен признал законным решение об увольнении чиновника, сообщает DW.

20 апреля 2016 года, находясь на испытательном сроке в государственном учреждении в Гессене, чиновник написал в соцсети, что "приветствует одного из самых важных людей в немецкой истории с днем ​​рождения".

"Независимо от того, насколько громко люди разжигают ненависть против вас, вы остаетесь героем для многих немцев. Я также заявляю вам о своей поддержке", - написал тогда мужчина.

Впоследствии служащего уволили, а он в свою очередь подал жалобу в суд.

Однако суд отклонил жалобу и оставил в силе решение о его увольнении.

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