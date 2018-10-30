В Германии чиновника уволили за поздравления Гитлера с днем ​​рождения

В Германии государственный служащий и бывший военный Бундесвера был уволен с должности за то, что поздравил с днем рождения Адольфа Гитлера у себя в Facebook.
Административный суд в федеральной земле Гессен признал законным решение об увольнении чиновника, сообщает DW.
20 апреля 2016 года, находясь на испытательном сроке в государственном учреждении в Гессене, чиновник написал в соцсети, что "приветствует одного из самых важных людей в немецкой истории с днем рождения".
"Независимо от того, насколько громко люди разжигают ненависть против вас, вы остаетесь героем для многих немцев. Я также заявляю вам о своей поддержке", - написал тогда мужчина.
Впоследствии служащего уволили, а он в свою очередь подал жалобу в суд.
Однако суд отклонил жалобу и оставил в силе решение о его увольнении.
Читайте также:
- Скандал в Германии: Политик из правой AfD назвал исполнителя неудачного покушения на Гитлера "предателем"
- В Германии депутата могут исключить из партии из-за фото возле вина с Гитлером на этикетке
Новое Время приглашает
1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?Прийти на лекцию
Комментарии
Правила комментирования