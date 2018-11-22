В Германии бывшую первую леди лишили прав за вождение в пьяном состоянии

Беттина Вульф в сентябре 2018 года попала в ДТП

Бывшую первую леди Германии Беттину Вульф на 11 месяцев лишили прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает DW.

Женщина также должна уплатить государству штраф в размере 40 дневных ставок (размер дневной ставки зависит от среднего месячного дохода подсудимого). Как отметили в прокуратуре Ганновера, Вульф сразу согласилась с решением властей.

Напомним, что бывшая первая леди в сентябре 2018 года совершила ДТП под нижнесаксонским Бургведелем. По словам супруги экс-президента ФРГ, на загородную трассу, по которой она ехала домой, неожиданно выбежал какой-то зверь. В результате автомобиль врезался в дерево. Беттина Вульф не пострадала и сама вызвала полицию. Тест на уровень алкоголя в дыхании показал более двух промилле.

По словам адвоката Вульф, его подзащитная признает, что решение сесть за руль в нетрезвом состоянии было ошибкой, за которую она готова понести заслуженное наказание.