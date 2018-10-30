В Германии бывший медбрат признался в убийстве 100 пациентов

Нильс Хегель скрывает свое лицо от камер во время судебного разбирательства

Бывший медицинский работник Нильс Хегель признался в убийстве 100 пациентов в Германии. Это делает его одним из самых массовых серийных убийц в послевоенной Германии.

Следователи считают, что 41-летний Нильс Хегель вводил смертельные дозы лекарств своим пациентам в двух больницах на севере Германии, передает BBC.

По данным стороны обвинения, таким образом в период с 1999 по 2005 год он убил 36 пациентов в больнице Ольденбурга и 64 человек в соседнем Дельменхорсте.

Как полагают прокуроры, мотив преступления заключался в том, чтобы произвести впечатление на коллег во время попытки вернуть к жизни пациентов, которым была введена смертельная доза лекарств.

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Во время первого заседания судебных слушаний, которые продлятся до мая, Хегель на вопрос судьи о том, согласен ли он с предъявленными ему обвинениями, признался в совершении "более или менее" всех убийств. Следователи считают, что он, возможно, убил больше пациентов, но доказать это невозможно, поскольку тела возможных жертв были кремированы.

На момент начала судебного разбирательства Хегель уже отбывал тюремный срок за убийство шести своих пациентов. В 2005 году Хегель впервые был задержан за введение инъекции пациенту в Дельменхорсте. В 2008 году он был приговорен к семи годам заключения за покушение на убийство. В 2014-2015 годах его признали виновным в двух убийствах и двух покушениях на убийство, и ему было назначено максимальное наказание.