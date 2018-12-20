В Германии автомобиль протаранил автобусную остановку, один человек погиб Сегодня, 19:24 51 Цей матеріал також доступний українською В результате наезда восемь человек получили ранения (иллюстративное фото)

В четверг, 20 декабря, в немецком городе Реклингхаузен (Северный Рейн - Вестфалия) автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, погиб один человек.

Как сообщает Westdeutscher Rundfunk, в результате наезда восемь человек получили ранения, один человек умер от полученных травм. За рулем автомобиля находился мужчина, он задержан и находится в больнице. Его мотивы пока неизвестны, полиция не исключила умышленного наезда.

Водитель ехал по дороге в центр города, но внезапно повернул в сторону остановки и въехал в группу людей, ожидавших автобус.

"Мы расследуем инцидент и не можем ничего исключать", - заявили в пресс-службе местной полиции.