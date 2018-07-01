В Германии автобус с детьми въехал в скорую, 46 пострадавших

В Германии 30 июня в результате ДТП с участием скорой и автобуса с детьми пострадали 46 человек. Большинство из пострадавших – дети. Об этом сообщает Укринформ.

Двое из пострадавших получили серьезные ранения.

Авария произошла вечером к северу от города Любек.

Отмечается, что туристический автобус, перевозивший детей и подростков, столкнулся со скорой помощью в земле Шлезвиг-Гольштейн.

В автобусе кроме водителя находились 42 ребенка в возрасте 10-15 лет и 5 сопровождающих. Они возвращались в летний лагерь после мероприятия в городе.

У машины скорой помощи был помят бок и оторванные задние двери. Автобус съехал в кювет, у него сильно повреждена передняя часть. Также повреждения получил еще один автомобиль.

Сообщается, что большинство пострадавших получили легкие травмы. Двадцать пострадавших были отправлены в больницу, где им оказали первую помощь, еще одних пострадавших - ребенка и взрослого - пришлось доставить в больницу на спасательных вертолетах.

На место ДТП прибыло более 30 спасательных транспортных средств.

Ранее сообщалось, что на трассе в Херсонской области из-за сильного ливня автобус с детьми попал в ДТП.