В Германии 95-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря выдвинули обвинения

В Берлине прокуратура предъявила обвинение 95-летнему мужчине за причастность к убийству более 36 тысяч человек в нацистском концлагере Маутгаузен.

Об этом сообщает AP.

Ганс Г. обвиняется в том, что служил охранником СС в концлагере в Северной Австрии с середины 1944 до начала 1945 года. В прокуратуре заявили, что в течение этого периода в концлагере преимущественно в газовых камерах, погибли 36233 человека.

Мужчина не обвиняется конкретно в убийствах, но как работник концлагеря он был соучастником.

Теперь суд должен проверить обвинения и решить, подлежит ли обвиняемый судебному преследованию.

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