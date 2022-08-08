В Хельсинки демонтировали подаренный Москвой монумент «Мир во всем мире» — видео 8 августа, 10:48 Монумент отправили на склад Художественного музея Хельсинки (Фото:Yle)

Власти Хельсинки демонтировали монумент «Мир во всем мире», который был подарен городу Москвой в 1989 году.

Об этом в понедельник, 8 августа, сообщила финская государственная телерадиокомпании Yle.

Советский монумент работы скульптора Олега Кирюхина находился на площади Хаканиеми. После демонтажа его отправили баржей на склад Художественного музея Хельсинки.

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Свое решение убрать памятник власти города объяснили «реорганизацией транспортного движения».

При этом дискуссия о необходимости его демонтажа разгорелись после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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