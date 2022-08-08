В Хельсинки демонтировали подаренный Москвой монумент «Мир во всем мире» — видео

8 августа, 10:48
Монумент отправили на склад Художественного музея Хельсинки (Фото:Yle)

Монумент отправили на склад Художественного музея Хельсинки (Фото:Yle)

Власти Хельсинки демонтировали монумент «Мир во всем мире», который был подарен городу Москвой в 1989 году.

Об этом в понедельник, 8 августа, сообщила финская государственная телерадиокомпании Yle.

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Советский монумент работы скульптора Олега Кирюхина находился на площади Хаканиеми. После демонтажа его отправили баржей на склад Художественного музея Хельсинки.

Видео дня
https://twitter.com/MilenaMahammadi/status/1556537179370831873

Свое решение убрать памятник власти города объяснили «реорганизацией транспортного движения».

При этом дискуссия о необходимости его демонтажа разгорелись после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Памятники Финляндия Хельсинки Монумент Война России против Украины

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