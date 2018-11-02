В HBO раскритиковали Трампа из-за постера в стиле Игры престолов

Телеканал HBO не одобрил использование президентом США Дональдом Трампом постера в стиле сериала Игра престолов, чтобы предупредить Иран о санкциях.

"Мы не знали об этом сообщении и предпочли бы, чтобы наш товарный знак не был незаконно использован в политических целях", - заявил представитель HBO в комментарии TMZ.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в своем Twitter обнародовал свою фотографию с переделанным слоганом из сериала Игра престолов: Sanctions are coming (Санкции близко). В оригинале используется фраза Winter is coming (Зима близко). Также он использовал фирменный шрифт. Так Трамп анонсировал восстановление санкций против Ирана.

Фото: Donald J. Trump via Twitter