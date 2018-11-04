В Гарварде отменили лекцию саудовского принца, чтобы почтить память убитого журналиста Джамаля Хашукджи

В Гарвардском университете отменили лекцию принца Саудовской Аравии Турки аль-Файсала из-за событий вокруг убийства журналиста Джемаля Хашукджи.

Об этом сообщает агентство Анадолу.

Аль-Файсал сообщил, что получил извещение из университета о том, что проведение лекции "в сложившейся ситуации было бы неверным".

Напомним, 2 октября 2018 года Хашукджи пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Он хотел завершить процедуру развода. С тех пор он исчез. Через несколько дней ВВС со ссылкой на собственные источники сообщили, что у турецких властей есть видео- и аудиозаписи, которые доказывают, что журналист был убит в консульстве.

Газета Washington Post, в которой работал Хашукджи, со ссылкой на собственные источники написала, что у турецких властей есть доказательства убийства журналиста. По данным источников издания, в здании консульства журналиста убили, а его тело расчленили.