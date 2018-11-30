В Гамбурге 20-летнего сирийца осудили за подготовку теракта

Высший региональный суд Гамбурга приговорил сирийца Ямена А. к шести с половиной годам лишения свободы.
Об этом сообщает SVZ.
Мужчину приговорили по обвинению в подготовке теракта. В частности, он планировал взорвать автомобиль. От взрыва должно было погибнуть до 200 человек.
20-летний подозреваемый был задержан в городе Шверин в прошлом году. У него нашли компоненты для изготовления взрывчатки. Свою вину подозреваемый отрицает.
По информации правоохранителей, сириец прибыл в Германию в 2015 году как беженец.
Приговор суда в Гамбурге не является окончательным и может быть обжалован.
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