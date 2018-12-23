В Гамбурге задержали 18-летнего юношу по подозрению в причастности к ИГ
Полиция Германии задержала в Гамбурге 18-летнего юношу по подозрению в причастности к Исламскому государству, передает DW.
Как отмечается, подозреваемый призывал в социальных сетях к убийству полицейских офицеров, а также занимался завлечением людей в террористическую организацию.
Правоохранители сообщили, что после обыска в квартире задержанного были изъяты несколько улик, которые стали основанием для заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что полиция Германии усилила охрану 14 аэропортов из-за угрозы терактов.