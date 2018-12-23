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В Гамбурге задержали 18-летнего юношу по подозрению в причастности к ИГ

Сегодня, 23:35
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Задержанный призывал к совершению насилия в отношении полицейских

Полиция Германии задержала в Гамбурге 18-летнего юношу по подозрению в причастности к Исламскому государству, передает DW.

Как отмечается, подозреваемый призывал в социальных сетях к убийству полицейских офицеров, а также занимался завлечением людей в террористическую организацию. 

Правоохранители сообщили, что после обыска в квартире задержанного были изъяты несколько улик, которые стали основанием для заключения под стражу. 

Ранее сообщалось, что полиция Германии усилила охрану 14 аэропортов из-за угрозы терактов.

Теги:   Вербовщики ИГИЛ Гамбург ИГИЛ Полиция Германия

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