08 июля 2018, воскресенье

В Гаити продолжаются "топливные протесты", убито минимум трое человек

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В ходе протестов в Гаити убито минимум трое человек
Фото: john joseph via twitter

В ходе протестов в Гаити убито минимум трое человек

В Гаити убито минимум трое человек в ходе протестов, которые начались в пятницу, 6 июля, из-за решения правительства страны увеличить цены на бензин, дизель и керосин.

Протестные акции продолжились, несмотря на анонсированное премьер-министром страны Джеком Гаем Лафонтантом временное приостановление роста цен на топливо, передает Reuters.

Протестующие поджигают шины и блокируют дороги в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Местное телевидение фиксирует атаки на отели и местные магазины.

Американские авиакомпании American Airlines and JetBlue отменили субботние рейсы в Порт-о-Пренс.

"Топливные протесты" в Гаити начались после принятого в пятницу, 6 июля, решения Министерства торговли и Министерства экономики страны поднять цены на бензин на 38%, на 47% на дизельное топливо и на 51% на керосин.

Данное решение правительства Гаити было частью соглашения с Международным валютным фондом, которое предусматривает принятие страной ряда экономических мер в обмен на финансирование.

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