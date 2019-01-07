В Габоне арестовали лидера попытки военного переворота – СМИ Сегодня, 17:48 263 Цей матеріал також доступний українською Келли Ондо Обианга (посередине) Скриншот из видео TOP10NEWS/YouTube

В Габоне арестовали возглавившего попытку военного переворота лейтенанта Келли Ондо Обианга.

Об этом сообщает RFI.

Лидер путчистов был найден силами безопасности в резиденции недалеко от ранее захваченной радиостанции, когда прятался под кроватью.

Также отмечается, что в ходе штурма были убиты два члена попытки переворота.

Ранее сообщалось, что четверо офицеров вооруженных сил Габона, участвовавших в попытке военного переворота, арестованы.

7 января в Габоне военные объявили о захвате власти с целью восстановления демократии. Они захватили государственную радиостанцию и телевидение, выпустив обращение к народу и заявив что переворот направлен против того, "кто трусливо убил юных патриотов" в августе 2016 года.

Действующим президентом Габона является 59-летний Али бен Бонго Ондимба. Он унаследовал власть от своего отца Омара Бонго, возглавлявшего страну с 1967 по 2009 год.

В 2009 году Али бен Бонго Ондимба выиграл прошедшие в Габоне выборы. В августе 2016 года он заявил о своей победе на новых выборах. Ближайшего соперника он обошел на 6 тыс. голосов. Оппозиция не признала результаты выборов и заявила о фальсификациях. В столице Либревиле прошли массовые беспорядки, в ходе которых было сожжено здание парламента.

Однако Конституционный суд Габона признал победу Али бен Бонго Ондимбы, и в конце сентября 2016 года он вновь был объявлен главой государства.

В октябре 2018 года Али бен Бонго Ондимба был госпитализирован в Саудовской Аравии после инсульта. С ноября того же года он проходит лечение в Марокко. В новогоднем обращении к нации президент признал, что испытывает проблемы со здоровьем, однако заверил, что уже поправляется.

Военные в обращении 7 января заявили, что выступление президента, который не мог двигать правой рукой и с трудом выговаривал слова, усилило сомнения в его способности выполнять свои обязанности.