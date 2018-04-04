В Гааге отклонили предложение России о новом расследовании дела Скрипаля

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге отклонил совместное предложение России, Китая и Ирана о новом расследовании отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Как сообщил постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин, против российской инициативы проголосовали Великобритания, США, страны-члены Евросоюза и НАТО, передает РИА Новости.

По его словам, для принятия инициативы необходимы голоса двух третей стран-членов исполнительного совета.

Напомним, что Россия предложила начать совместное с Лондоном расследование дела Скрипаля. Великобритания назвала эту идею "извращенной".

В правительстве Великобритании настаивают, что у России был мотив для ликвидации Сергея Скрипаля.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. По словам британских медиков, она пришла в сознание и может разговаривать.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

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В результате Британия объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.